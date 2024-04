Il Certosa si prepara per Formia, le parole di Di Mario "La situazione del Formia è surreale"

Dopo tre settimane di stop, il campionato di Eccellenza è pronto a ripartire. Nel girone B, il Certosa riprenderà la propria marcia a Maranola, in casa di un Città di Formia ferito per la situazione societaria ma proprio per questo forse ancor più combattivo. I neroverdi di Russo non dovranno perciò farsi trarre in inganno: “La situazione che sta vivendo il Città di Formia è surreale – sostiene Alessandro Di Mario -, una mancanza di rispetto totale nei confronti dei ragazzi. Purtroppo spesso accade, ma a questi livelli mi sembra veramente fuori dal comune. Fa onore ai ragazzi continuare ad allenarsi e la voglia che ci stanno mettendo. Anche noi, nonostante la sconfitta contro la Lodigiani, che sicuramente ha fatto male, non molliamo e sappiamo che dobbiamo dare il massimo in queste ultime cinque partite. Finché non ci sarà la matematica a dirci che il sogno per il primo o il secondo posto sarà concluso noi dobbiamo crederci. Abbiamo avuto queste settimane per recuperare, io in primis venivo da un mese con dei problemi alle caviglie, perciò sono stati giorni che mi hanno permesso di rimettermi in sesto. Abbiamo metabolizzato la sconfitta con la Lodigiani e adesso ci stiamo preparando per la partita contro il Formia al meglio, come fatto da inizio anno. Abbiamo qualche defezione ma come in tutte le partite daremo il 100% in campo. Riguardo chi ci precede, credo che l'Unipomezia abbia un calendario più semplice e il distacco resta notevole. Per il Terracina, spero che la Lodigiani si presenti nelle stesse condizioni con cui si è presentata contro di noi in modo da poter riaprire ancora una volta il campionato”.

[ufficio stampa Certosa]