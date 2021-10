Il Certosa pesca dal mercato per un nuovo attaccante

Il Certosa continua il suo calciomercato e aggiunge un nuovo elemento alla rosa a disposizione di mister Russo. Il nuovo acquisto è l'attaccante Diego De Carlo, che per la pagina ufficiale del club ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni. "Sono un attaccante esterno o punta, i miei punti di forza sono la velocità e dribbling. Ho fatto scuola calcio nella Lodigiani fini a 16 anni, poi sono andato in Toscana al Pontedera dove sono rimasto per 2 anni e ho fatto berretti/ 1 squadra, l’ultimo anno sono andato in prestito in Serie D al Tuttocuoio, e l’anno scorso ho giocato in Eccellenza al Lanciano. Tutte queste esperienze mi hanno fatto crescere caratterialmente e mentalmente, soprattutto quando ho fatto il salto di categoria dalle giovanili al mondo dei grandi. Perché ho scelto il Certosa? Mi ha spinto la voglia di ripartire e di rimettermi in gioco, visto che sono stato fermo un anno per Covid. Dopo aver conosciuto i ragazzi, il mister e lo staff, ho capito che è il posto giusto per ripartire e fare una buona annata".