Il Certosa è tra i primi posti per la valorizzazione dei giovani "Una bellissima soddisfazione"

Continua la sequela di club contenti per le recenti graduatorie di valorizzazione dei giovani per quanto riguarda Eccellenza e Promozione Lazio. L'ultima è il Certosa, che ha esternato la sua felicità con una nota ufficiale del club. "Il Comitato regionale Lazio ha reso note le graduatorie finali del "Premio Valorizzazione Giovani" della stagione 2023-24, in base all’impiego dei giovani calciatori nati dal 1 gennaio 2006 in poi. Ci collochiamo al secondo posto con 2252 minuti. Una bellissima soddisfazione per tutta la società a conferma di quanto i giovani siano al centro del progetto neroverde".