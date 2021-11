Il Certosa dilaga in casa e la crisi della W3 Maccarese continua

Continua il pessimo momento della W3 Maccarese, alla terza sconfitta consecutiva in campionato e dominato dai padroni di casa del Certosa, che con questa vittoria si avvicinano pesantemente alla zona playoff. Un dominio certificato dal netto poker imposto dal Certosa, che sin dal 16' ha condotto la partita grazie al gol da fuori area di Ciriachi e non si è più guardato indietro. Il raddoppio arriva allo scadere del primo tempo con Gallaccio, che raccoglie il suggerimento in profondità e salta secco il portiere per siglare il 2-0. Lo stesso Gallaccio mette il punto esclamativo sul match e firma la doppietta personale su calcio di rigore al 62'. La partita si chiude con un altro rigore, questa volta firmato da Illari, che fa calare il sipario sul match e che lascia tanto da pensare alla W3 Maccarese, che dopo le cinque vittorie di fila di inizio campionato ha perso il passo.