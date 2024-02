il Certosa crede nel secondo posto, Casciotti: "Andiamo a Pomezia senza troppe pressioni"

Adesso o mai più, probabilmente... La prossima domenica sarà uno snodo davvero importante per il prosieguo del campionato del Certosa che in casa dell'Unipomezia avrà la grandissima chance per provare ad accorciare sul secondo posto, proprio occupato dai rossoblù di Casciotti. La compagine neroverde è probabilmente il peggior avversario che i pometini possano ricevere in questo momento, dopo l'ultima sconfitta di Colleferro e in vista del doppio confronto con il Terracina a partire dalla finale di Coppa di mercoledì. La pressione potrebbe distrarre l'Unipomezia ma l'estremo difensore del Certosa, Matteo Palmieri, non si fida: “Dobbiamo pensare soltanto a noi stessi e non allo stato fisico e mentale dell'Unipomezia. Andremo lì con la massima serenità consapevoli dell'importanza della partita ma senza troppe pressioni. La vittoria contro il Gaeta ci ha permesso di lavorare bene in settimana e di proseguire nel nostro percorso, adesso testa all'Unipomezia, vogliamo prenderci un grande risultato”. L'estremo difensore, arrivato a dicembre, si è inserito benissimo nei meccanismi della squadra di Russo: “Devo ringraziare mister Di Giosia e mister Russo che mi hanno aiutato molto ad ambientarmi. Sta andando bene e sono contento, soprattutto per i risultati della squadra che sono per me l'obiettivo più importante. Spero di continuare a contribuire alla causa”.

[ufficio stampa Certosa]