Il Certosa continua con le conferme: ufficiali i rinnovi di Bernardi e Ciuferri

Il Certosa continua con il rinnovamento in vista della prossima stagione di Eccellenza Lazio. La squadra di Centocelle ha comunicato i rinnovi del giovane difensore classe '02 Massimo Ciuferri e del centrocampista Alessio Bernardi. "Altre due conferme per la nostra prima squadra, il prossimo campionato saranno ancora con noi Alessio Bernardi e Massimo Ciuferri. Entrambi hanno contribuito in modo importante ai nostri successi e siamo convinti, che saranno protagonisti anche il prossimo anno!".