Il Certosa conferma: Paolo Michesi resta come direttore sportivo

Il Certosa riparte per la nuova stagione, con la conferma del DS Paolo Michesi. Un rinnovo decisamente importante per la prima squadra e per l'Under 19 neroverdi, un segnale di continuità forte considerati i grandi risultati ottenuto nel corso delle ultime tre stagioni in cui il club di via di Centocelle è arrivato anche a giocarsi i play off nazionali di Eccellenza. Queste le parole dell’AD Marco Santolamazza: "Contentissimi per il lavoro che ha fatto il nostro DS in questi 3 anni, dove ci ha aiutati a portare il Certosa ai vertici del calcio Laziale. Come era prevedibile, diverse società hanno provato a portarcelo via, ma la voglia di entrambi, di continuare insieme il nostro progetto era troppo forte. Aggiungo che non è finita qui, stiamo lavorando per creare una società sempre più forte e solida, a breve vi aggiorneremo su tutto". Queste le parole del DS Michesi: "Ringrazio la società per la fiducia che nutre nei miei confronti, sono contentissimo di iniziare il mio quarto anno calcistico in questo club e darò tutto me stesso per portare sempre più in alto i colori neroverdi. Forza Certosa".