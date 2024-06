Il Certosa cala il bis nel calciomercato, ufficiale un ex Lazio

La campagna acquisti del Certosa non si ferma, con il club laziale che ha annunciato due nuovi acquisti per la prima squadra. I due nomi sono l'ex Lazio Ceka e l'ex Audace Montesi, con il secondo reduce da una buona stagione in Eccellenza.

Il comunicato

La fascia sinistra in rampa di lancio. Irlian Ceka e Damiano Montesi. Irlian Ceka: esterno mancino classe ‘98, ex enfant prodige del settore giovanile della Lazio, vanta un passato in serie A Albanese (KF Laci), serie D e Eccellenza Laziale (Aprilia, A. Lodigiani, Audace). Damiano Montesi: forte attaccante esterno 2001, quest’anno 14 gol con l’Audace nel girone A di Eccellenza. Nonostante la giovane età, vanta già una importante esperienza in categoria (Tivoli, Tor Sapienza, Audace). Benvenuti ad entrambi con la maglia nero verde.