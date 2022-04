Il Certosa annuncia un cambiamento in dirigenza

Cambio all'interno dell'organigramma della Società Sportiva Certosa. La squadra del girone A di Eccellenza Lazio ha annunciato una separazione all'interno del suo staff, anche se non relativo alla prima squadra. "La società comunica che a decorrere da oggi si è interrotto il rapporto di collaborazione con il DS del settore giovanile Massimo Gagliassi. Auguriamo a Massimo buona fortuna per i suoi prossimi impegni ringraziandolo per il lavoro svolto all'interno del Certosa Calcio.".