Il Cassino crolla nel secondo tempo e la Vis Artena è corsara in trasferta

Il buon campionato della Vis Artena continua sul campo del Cassino, con la Vis che riscatta la brutta sconfitta contro l'Ostiamare della scorsa settimana e coglie una vittoria cruciale ottenuta sulle spalle di Odianose e Magliocchetti. Il primo tempo è avaro di emozioni e serve il secondo tempo per poter vedere un po' di gol e spettacolo. A ripagare l'attesa dopo solo due minuti della ripresa è Odianose. Il giocatore della Vis sfugge alla marcatura avversaria e batte un colpevole Della Pietra per siglare il gol del vantaggio ospite. Il Cassino frastornato dal gol non riesce a reagire e subisce quasi allo scadere anche il gol della sicurezza della Vis Artena. A firmarlo è Magliocchetti, che salta due avversari e chiude il match regalando altri tre punti agli ospiti. Da segnalare nel finale anche l'espulsione per i padroni di casa di Imperio Carcione, che salterà il prossimo match.

CASSINO - VIS ARTENA 0-2

CASSINO Della Pietra, Tomassi (17'st Cocorocchio), Raucci, Orlando (9'st Conte), Carcione, Picascia, Mazzaroppi (10'st Maciariello), Bernardini, Galesio, Della Corte, Ginevrino (17'st Cavaliere) PANCHINA Papa, Avella, Lombardo, Evangelista, Valentino ALLENATORE Di Prisco

VIS ARTENA Manni, Maugeri, Pompei, Capodaglio, Paolacci, Jukic (35'st Magliocchetti), Odianose (23'st Taviani), Maini, Contucci, Carbone (52'st Vittucci), Lucchese PANCHINA Chingari, Halili, Di Vico, Negro, Aglietti, Catapano ALLENATORE Perrotti

MARCATORI Odianose 2'st, Magliocchetti 39'st

ARBITRO Frasynyak di Gallarate

ASSISTENTI Maione e Pone di Nola

NOTE Espulso al 43'st Carcione (C) Ammoniti Orlando, Galesio, Bernardini, Della Corte, Cocorocchio, Pompei, Maini