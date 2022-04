Il Cascina punisce l'UniPomezia con un netto 5-1

Brutto tracollo dell'UniPomezia, che cade in casa contro il Cascina e complica la sua rincorsa verso la salvezza nel girone E di Serie D. Una sfida senza storia, che ha visto il Cascina dilagare nel secondo sotto i colpi di Mencagli, doppietta personale prima di tap-in e poi saltando il portiere, e con i sigilli finali di Giani e Pezzati. Non è servito a niente il tocco in area di De Iulis che ha accorciato le distanze. I pometini restano così in zona playout, con il Cannara sotto a cinque punti (ma con una partita in meno).

UNIPOMEZIA - CASCINA 1-5

UNIPOMEZIA Spadini, Lo Schiavo, Bramati (8’st Ramceski), Lupi (14’st Tozzi), Panini, Di Battista, Squerzanti (1’st De Iulis), Scardola (26’st Suffer), Mancini (30’st Valle), Ilari, Delgado PANCHINA Siani, Cruciani, Odero, Santese ALLENATORE Solimina

CASCINA Biggeri, Rossi (33’st Arapi), Lici, Geroni, Biagioni, Bernardini, Remorini (33’st Zaccagnini), Cesario (39’pt Giani), Malanchi, Carli (17’st Bardini), Mencagli (39’st Pezzati) PANCHINA Dragone, Puleo, Franceschi, Bertolini ALLENATORE Bozzi

MARCATORI Carli 40’pt (C), Mencagli 19’st e 23’st (C), De Iulis 24’st (U), Giani 33’st (C), Pezzati 45’st (C)

ARBITRO Viapiana di Catanzaro

ASSISTENTI Carella de L'Aquila, Ghio di Novi Ligure

NOTE Ammoniti Delgado Angoli 3-6 Rec. 2’pt -3‘st