Il Casal Barriera crolla in casa contro l'Anzio

L'Anzio straripa in trasferta e batte nettamente il Casal Barriera, che si deve arrendere per un tris di gol fulmineo arrivato in praticamente dieci minuti. A firmarlo sono stati Giordani e Giusto, autore di una doppietta, su assist di Gennari e Bencivenga. Il trio Bencivenga, Giordani e Giusto combina anche per il 3-0, che chiude definitivamente il match nonostante il gol di Accrachi provi a rimettere in partita i padroni di casa. Nella ripresa Martinelli su rigore e Di Curzio in pieno recupero su assist di Buongarzoni mettono la ciliegina sulla partita dell'Anzio, che si prende i tre punti e infligge una dura lezione al Casal Barriera. L'Anzio si riporta così a tre punti dalla Luiss seconda, mentre il Casal Barriera resta a meno sette dall'ultimo posto playout occupato dal La Rustica.

CASAL BARRIERA- ANZIO 1-5

MARCATORI: 12’pt Giordani (A), 14’pt Giusto (A), 18’pt Giusto (A), 22’pt Accrachi (C), 39’pt Martinelli rig. (A), 47’st Di Curzio (A).

CASAL BARRIERA: Marcucci, Pistillo, Campanella, De Santis, Cornacchia (29’st Didri), Esposito, Mastroddi (29’pt Tagliabue), Rodolfi (15’st Fradeani), Accrachi, Bellardini, Luzi (15’st Miccio) A disp: Altomari, Fradeani, Miccio, Iannotta, Didri, Tagliabue, Melis, Sorrentino. All: Damiani.

ANZIO: Rizzaro, Buongarzoni, Bruno, Mauro, Poltronetti, Martinelli, Bencivenga (35’st Gamboni), Gennari (30’st Lo Fazio), Giordani (18’st Di Curzio), De Gennaro (42’st Ruggieri), Giusto (18’st De Falco). A disp: Marsili, Vellitri, Ruggieri, Farulla, De Falco, Mirabella, Lo Fazio, Di Curzio, Gamboni. All: Guida.

ARBITRO: Sig.Mascolo (Cast.di Stabia)

ASSISTENTI: Sig.ra Negro (Roma 1), Di Curzio (Civitavecchia)

NOTE: Ammoniti: Bellardini ©, Gennari (A), Bencivenga (A). Angoli: 8-4 Recupero: 1’pt, 3’st.