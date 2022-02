Il Casal Barriera chiude l'acquisto di un trequartista ex Lazio e Torino

Il Casal Barriera continua il suo mercato ricco di arrivi con Valerio Birzò, centrocampista classe 2000 rimasto svincolato dopo l'esperienza Castrovillari e con un passato nelle giovanili di Lazio e Torino. Il nuovo acquisto si è presentato così ai tifosi del Casal Barriera "Sono contentissimo di essere qui al Casal Barriera. Dopo qualche mese che non giocavo finalmente sono tornato in campo e qui ho trovato un gruppo bellissimo. Ho avuto qualche altra richiesta, anche in passato, ma qui mi sono sentito subito a casa e perciò ho accettato subito”. Birzò è già pronto per fare la differenza in campo. “Il mio obiettivo coincide con quello dei miei compagni ed è quello di centrare la salvezza il prima possibile. Personalmente sto lavorando per recuperare la forma al 100%, il Casal Barriera inoltre è la squadra del mio quartiere e perciò sono pronto a dare il massimo per aiutare il gruppo e la società”.