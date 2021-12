Il Casal Barriera annuncia un nuovo acquisto

Colpo di mercato per il Casal Barriera, che si assicura la firma di un nuovo portiere per la sua prima squadra. Il nome è quello di Alessandro Morgante, portiere classe 1999 in arrivo dal Guidonia, che si è presentato così al sito ufficiale della squadra laziale. "Sono molto felice di essere arrivato qui. Negli ultimi anni c’è sempre stata la possibilità di approdare al Casal Barriera, quest’anno ci sono state le circostanze giuste. Conosco molto bene il direttore Melis, ho sentito parlare molto bene del presidente e del mister, conosco già la maggior parte della squadra e so che presi individualmente non valgono il terzultimo posto in classifica. Sono arrivato pochi giorni fa e ho subito capito di essere arrivato in una società seria, con il gruppo mi sono già integrato. Sapevo già che la società è composta da persone serie e organizzate. In più avendoci giocato negli anni più volte contro mi ha sempre affascinato la tifoseria, sono sempre stato attratto dagli Warriors. Volevo tornare in Eccellenza e penso che la squadra sia a livello individuale che collettivo non rispecchi la posizione in classifica. L’obiettivo è quello della salvezze e io voglio dare una grossa mano alla squadra"