Il Casal Barriera annuncia l'acquisto di un nuovo centrocampista

Il Casal Barriera guarda al mercato e trova un rinforzo in Yassin Arfaoui, centrocampista classe 1999 prelevato dalle fila dell'Atletico Lodigiani. Il nuovo acquisto ha già parlato ai microfoni del club delle sue sensazioni per questa nuova esperienza. "Spero di riuscire ad essere d’aiuto per il girone di ritorno, mi hanno sempre parlato del bene del Casal Barriera, l'ambiente è sereno e mi sono integrato da subito con i miei compagni. Conosciamo le nostre qualità e sappiamo di poter fare bene. Questa è una sfida, salvarsi sarebbe una grande soddisfazione sia a livello personale sia per la società. Voglio essere incisivo, ho parlato con il mister e devo rimettermi in moto. Lo scorso anno ho avuto un grave infortunio al ginocchio e quest’anno non mi sono ancora ripreso completamente visto il lungo stop dei campionati. La condizione fisica si prende giocando le partite, mi serve un po' di minutaggio per ritornare al top della forma".