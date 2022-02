Il Casal Barriera annuncia il ritorno di Fichera

Torna al Casal Barriera Gianluca Fichera, e sarà già disponibile per la sfida contro il FalascheLavinio. “Appena mi è stata presentata la possibilità di tornare non ci ho pensato due volte, ho subito accettato. Ho vestito questa maglia già in passato, per ben nove anni, e so bene cosa vuol dire e che emozioni è in grado di trasmettere. Non mi sento solo un giocatore del Casal Barriera ma un vero e proprio tifoso. Darò tutto per provare a centrare l'obiettivo che tutti ci siamo prefissati, la salvezza, per me sarà una missione personale”. Fichera è fiducioso sulla qualità dei suoi compagni di squadra e sugli obiettivi stagionali: “Il gruppo lo conosco abbastanza, con qualcuno ho già giocato mentre magari altri li ho incontrati in passato da avversari. Questa è una squadra che può fare di più ma stiamo crescendo e in questo periodo stiamo recuperando giocatori importanti che erano fuori, e questo è sicuramente fondamentale. Le basi per far bene e risalire la classifica ci sono, per quanto mi riguarda cercherò di trasmettere quella che è la mentalità che contraddistingue questo ambiente e soprattutto il mio attaccamento alla maglia”.