Il Carbonia sorprende la Vis Artena e spera per la salvezza

Stop in trasferta indolore per la Vis Artena, che contro il Carbonia di David Suazo subisce due gol nel secondo tempo e regala tre punti importantissimi per i sardi, che si portano così ad un punto dall'ultima piazza disponibile per i playout occupata dal Lanusei. Nel primo tempo l'Artena si rende pericolosa con due tiri con Di Vico e Carbone, ma nel secondo tempo il Carbonia sale in cattedra e al quarto minuto va in vantaggio con Aloia su assist di Padurariu, che già si era già reso pericoloso nel primo tempo. Chiude il match la marcatura di Agostinelli al 43', dopo che i sardi avevano preso una traversa e il portiere dell'Artena Manni aveva dovuto fare gli straordinari sui tiri di Serra e Aloia.

CARBONIA – VIS ARTENA 2-0

CARBONIA Idrissi, Ganzerli, Serra (49’st Basciu), Suhs, Carboni, Padurariu (23’st Agostinelli), Murgia (30’st Porcheddu), Aloia (42’st Gjuci), Bello, Isaia, Porru (45’st Dore) PANCHINA Bigotti, Adamo, Mancini, Russo ALLENATORE Suazo

VIS ARTENA Manni, Maugeri, Capodaglio (48’st Vittucci), Sfanò, Paolacci, Taviani (25’st Mastropietro), Maini (19’st Talone), Contucci, Di Vico (40’st Lucchese), Carbone, Sordilli (48’st Cericola) PANCHINA Chingari, Chialastri, Catapano ALLENATORE Perrotti

MARCATORI Aloia 4’st, Agostinelli 43’st

ARBITRO Santarossa di Pordenone

ASSISTENTI Della Mea di Udine, Scifo di Trento

NOTE Ammoniti Suhs, Porru