Il Capitano resta al Roccasecca, ancora un anno per Fabio Mallozzi

Ancora un anno per la storia d'amore tra Fabio Mallozzi e il Roccasecca. Il capitano del club ha confermato il suo impegno al club di Eccellenza anche per la stagione 2024/2025 del club laziale. Mallozzi, tra gli altri ex Monte San Biagio e Nuova Itri , ha messo a segno 13 gol nell'ultima stagione del girone B di Eccellenza. "L'attaccante Formiano nonché Capitano della Squadra, si legherà all'𝘈𝘴𝘥 𝘙𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘦𝘤𝘤𝘢 anche per la Stagione 2024.25. Una vera e propria dimostrazione d'amore. Molto più di un semplice segnale ma un gesto per affermare ancora una volta il suo attaccamento ai colori biancoazzurri.".