Il Campus EUR vince in trasferta contro il Parioli Calcio

Seconda vittoria di fila per il Campus EUR, che contro il Parioli conferma il suo ottimo momento e vince per 2-0 in una partita dai due volti. Primo tempo opaco per gli ospiti, con il Parioli che ha avuto più occasioni ma non è riuscito a concretizzare. Nel secondo tempo è tutto un altro Campus, che ha tutt'altro piglio e trova il gol all'undicesimo minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con un colpo di testa di Visconti che cade vicino a Tovalieri, rapido ad insaccare. Il gol sblocca la manovra del Campus EUR, che ora tiene il pallino del gioco. Al 22' gli ospiti raddoppiano con Cipriani, bravo a servire Bruschi che in contropiede salta un avversario e segna. C'è spazio anche per Necci, che sfiora il 3-0 con un bel pallonetto, ma bastano i due gol per i tre punti e il Campus è sempre più vicino ad uscire dalla zona playout.

Parioli Calcio - Campus EUR 0-2 (11' st Tovalieri, 22' st Bruschi)