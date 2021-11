Il Campus EUR torna a vincere e riaggancia la zona salvezza

Buona vittoria del Campus EUR, che si prende tre punti importantissimi contro l'Astrea e aggancia l'Atletico Vescovio nell'ultimo posto fuori dai playout. Ad aprire il match è capitan Necci, che chiude l'1-2 con Capanna per trovare il vantaggio. L'Astrea prova ad attaccare ma non riesce a penetrare nell'area del Campus, che amministra senza problemi. I padroni di casa del Campus suonano la carica nel secondo tempo, con Necci che dopo dieci minuti colpisce il palo. Il raddoppio però arriva uguale, con un gran colpo di testa di Visconti sull'asse Necci-Marini. Brivido nel finale con Mollo, che colpisce il palo per l'Astrea, ma non è abbastanza per cambiare il risultato che finisce 2-0 per il Campus EUR.