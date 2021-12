Il Campus EUR mette a segno un nuovo acquisto

Il mercato di riparazione per l'Eccellenza è ufficialmente aperto e il Campus EUR non si fa trovare impreparato. Il nuovo acquisto è infatti Valerio Nardecchia, attaccante con un passato nella Boreale e nel Real Monterotondo che ha deciso di accettare il progetto del Campus. Nardecchia ha già rilasciato le sue prime parole da giocatore del Campus per il sito ufficiale del club. “Cosa mi ha spinto a scegliere il Campus Eur? Sicuramente la fiducia che il direttore riponeva in me, ci siamo sentiti parecchie volte negli ultimi anni, ma per un motivo o per un altro non siamo mai riusciti ad unire le nostre strade. L’obiettivo è solo uno ed è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Io spero di fare il meglio possibile, cercando in qualunque modo di aiutare la squadra”.