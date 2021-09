Il Campus EUR ferma il Pomezia sul pari nella seconda giornata di Eccellenza

Nonostante le tante assenze il Campus EUR riesce a fermare sul proprio campo il Pomezia Calcio e trova il primo punto nel girone A di Eccellenza Lazio. Un primo tempo scoppiettante per entrambe le squadre, con il Campus che anche senza bomber Bucur è riuscito a trovare due volte la via della rete. In vantaggio per primo però ci va il Pomezia, con Cano che L 17' converte un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo di Cangiano su Massella. Non molla la presa il Campus che al 29' trova il pareggio su una grande azione del Campus. Donato para su Visconti ma sulla respinta arriva Tovalieri che pareggia i conti per i padroni di casa. Il Pomezia si riversa subito nella metà campo avversaria alla ricerca del pari ma è il Campus a trafiggere.

Sugli sviluppi di una punizione il cross di Marini trova la testa di Gabriele appostato sul secondo palo. Serve un colpo di classe al Pomezia per pareggiarla, con una punizione dal limite trasformata sotto l'incrocio dei pali da Cano al 39'. Nel secondo tempo il Pomezia ha ancora di più il dominio territoriale ma le occasioni scarseggiano. I padroni di casa si rendono pericolosi in contropiede con Necci e Tovalieri, ma nessuno dei due riesce a trovare la via del gol. L'arbitro decreta la fine senza altri episodi, per un pareggio che lascia molto più soddisfatto il Campus, atteso la prossima settimana sul campo dell'Atletico Vescovio. Punto dolceamaro invece per il Pomezia, che resta nella parte alta della classifica, appuntamento per loro domenica prossima contro l'Academy Ladispoli. +

Campus Eur - Pomezia 2-2

Marcatori: 17’(rig.) Cano (P), 29’ Tovalieri, 30’ Gabriele, 39’ Cano (P)