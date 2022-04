Il Campus EUR ferma il Civitavecchia che abbandona il sogno playoff

Non emerge un vincitore dalla sfida chiusa allo stadio del Campus EUR tra i locali e il Civitavecchia. Per segnare serve un gol su rigore da entrambe le parti, con il Campus EUR che sfrutta una delle poche incursioni in area del primo tempo per il contatto tra Scaccia e Bucur, che frutta al Campus EUR il rigore trasformato da Guiducci. La risposta nel finale di primo tempo arriva con Cerroni, realizzando il rigore concesso per fallo di Funari. Succede poco nel secondo tempo, e la Vecchia si allontana a nove punti dal posto playoff occupato dalla Maccarese.

Campus EUR - Civitavecchia Calcio 1-1 (7’pt rig. Guiducci (C) e 40’pt rig. Cerroni (CV)

Campus Eur Milan Bruschi Marini Stufa Guiducci Gabriele Bonifacio Calveri Bucur (30’st Rossi) Cangiano Cipriani (30’st Perugini) A disp Spezzi Bruno Grossi Rossi Perugini Quesini Stecca Allenatore Cangiano



Civitavecchia Calcio 1920: Scaccia Funari, Caforio Proietti, Serpieri Fatarella, La Rosa Istrate (34’st Imperiale) Cerroni (30’st Panico) Ruggiero (27’st Pippi) Bersaglia (41’st Fugalli) A disp. D’Angelo,Imperiale, Mobili Cristiano Mancini Fugalli Pippi Panico All. M.Castagnari