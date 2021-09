Il Campus EUR ci prova fino all'ultimo ma i tre punti vanno all'Academy Ladispoli

Il Campus EUR trova un'ottima partita ma non trova punti nella prima giornata del girone A di Eccellenza Laziale. Più cinici i padroni di casa dell'Academy Ladispoli, che trovano il gol nel secondo tempo e riescono a difenderlo fino alla fine. Una grande partita comunque degli ospiti, che si sono resi pericolosissimi nonostante la doppia inferiorità numerica. Chi inizia meglio sono proprio gli ospiti, che fino nei primi venti minuti mettono in grossa difficoltà il Ladispoli. La squadra di casa però è letale in contropiede e al 25' Formigli viene steso ormai lanciato a rete da Capanna. Per l'arbitro è fallo da ultimo uomo ed arriva l'espulsione per il giocatore del Campus. Gli ospiti però reclamano all'arbitro per un sospetto fuorigioco di partenza di Formigli.

Il Ladispoli, forte della superiorità numerica, continua a farsi sentire e da calcio d'angolo trova un palo, con la palla che viene spazzata via dalla riga dalla difesa del Campus. Il rientro dagli spogliatoi è ancora meglio per la squadra di casa, che al 4' del secondo tempo trova il vantaggio con Perocchi, bravo a superare Barrago. Il Campus EUR continua a provarci, ma la sfortuna continua ad abbattersi sugli ospiti che devono rimanere in 9 per un infortunio di Calveri quando ormai i cambi sono finiti. La squadra dell'EUR non si perde d'animo e continua ad attaccare in maniera generosa, guadagnandosi angoli e punizioni dal limite. Al 36' addirittura trova una traversa da fuori area con Tovalieri. Non basta però per trovare il pareggio, con i tre punti che vanno ai padroni di casa del Ladispoli.

Academy Ladispoli - Campus EUR 1-0 (4' st Perocchi)