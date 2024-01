Il Campus EUR cambia, dopo l'addio di Scarfini Mastrodonato sarà il nuovo allenatore

Con la conclusione dell'era Scarfini al Campus EUR si apre quella di Quintiliano Mastrodonato. Il nuovo tecnico della squadra di Eccellenza Lazio è stato presentato oggi dalla società e si troverà davanti il compito di rialzare gli entusiasmi di una squadra che ha rallentato un po' dopo un ottimo inizio in cui sognava la promozione. Il Campus EUR è al settimo posto in campionato, anche se solo a sette punti dalla vetta occupata dal Pomezia.

Il comunicato del club

La società Campus Eur 1960 annuncia il Signor Quintiliano Mastrodonato come tecnico della Prima Squadra. Oltre a Mister Mastrodonato, entrano a far parte dello staff tecnico, Massimo Figurelli come Allenatore in seconda e Federico Santucci come Preparatore Atletico. Al Mister Mastrodonato e al suo staff un grosso in bocca al lupo.