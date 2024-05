Il C.S Primavera giocherà ancora a porte chiuse ad Aprilia: il duro comunicato del club

Sarà ancora a porte chiuse la domenica di calcio del Centro Sportivo Primavera. La squadra di Aprilia ha affidato alla sua pagina ufficiale tutta la frustrazione per il non poter giocare davanti ai suoi tifosi l'ultima del girone B di Eccellenza Lazio, in programma domenica con l'UniPomezia a caccia della vittoria-promozione.

Le parole del Centro Sportivo Primavera

Purtroppo, abbiamo tentato in tutte le maniere di poter giocare la partita con una parziale entrata del pubblico per poter dar modo a tutti i nostri tesserati e alla gente di Aprilia di assistere all’ultima partita casalinga di campionato della Prima Squadra. Ma non avendo ricevuto nessuna risposta né dal sindaco né dal nuovo delegato allo sport, si presume che anche domenica giocheremo a porte chiuse, grazie.