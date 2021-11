Il Borgo San Martino batte il Palidoro e vola al secondo posto

Vittoria per il Borgo San Martino, autore di una bel successo sul campo di Aranova, contro il Borgo Palidoro. Gli uomini di Bernadini si impongono con il netto punteggio di 3-0, e con doppietta di Esposito e la firma di Moretti confezionano un successo importante per la classifica. Una gara nervosa, con tre espulsione in totale, due per i padroni di casa, e una per il BSM che ha perso capitan Esposito per doppia ammonizione, una gara quindi intensa, molto maschia e con tanti cartellini gialli. La gara è stata sbloccata nei minuti finali della prima frazione, Moretti mette su Esposito una palla che l'attaccante materialzza con una prodezza. Nella ripresa il raddoppio di Esposito, chiude i conti Moretti e la festa è tutta per il BSM che raggiunge la seconda piazza, a due punti dalla capolista Antica Aurelio

(dall'ufficio stampa del NBSM)