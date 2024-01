Il bilancio del 2023 dell'Ostiamare, la parola al DG Placidi

In casa Ostiamare ad aprire il nuovo anno c’è Ettore Placidi. Il direttore generale fa un bilancio sulla prima parte della stagione biancoviola. Un’analisi a 360° dell’attività del club, partendo dalla scuola calcio e passando poi per il settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra.

Scuola calcio: numeri da record

“Per prima cosa faccio i miei più grandi auguri a tutti i dirigenti, allenatori, calciatori, tifosi e famiglie dell’Ostiamare. Ci tengo ad iniziare proprio con la Scuola Calcio perché per me rappresenta la linfa vitale di ogni società. Qui – commenta il dg Ettore Placidi – abbiamo raggiunto obiettivi inizialmente impensabili. Il lavoro del responsabile Bonanni è stato esemplare, ha seguito le direttive impartite e lo ha fatto attraverso un grande impegno e con una dedizione costante sul campo. Il suo lavoro ci ha portato a raggiungere obiettivi importantissimi. L’attività è cresciuta di ben 120 iscritti e in più siamo a buon punto nel raggiungimento del riconoscimento di Scuola Calcio Elite di Terzo livello. Il lavoro svolto nella scuola calcio è stato eccellente e anche sul campo i vari gruppi stanno dimostrando di poter portare ottimi risultati grazie al contributo degli allenatori sapientemente selezionati dal responsabile”.

Giovanili: 4 squadre ai playoff e tanti talenti nel mirino delle prof.

“Ad oggi abbiamo 4 squadre su cinque ai playoff e questo è un risultato importantissimo. L’Under 19 guidata sapientemente da mister Cuomo è una di queste e qui, oltre all’ottima stagione, si aggiunge che ben 4 ragazzi sono saliti già in prima squadra e due di loro come Brugi e Riccardi hanno addirittura fatto il loro esordio in Serie D. L’Under 17 di Castelletti in questo momento è in zona playoff e sono certo che ha tutte le qualità per andarsi a giocare un obiettivo importante. L’Under 16 di Pica è un gruppo molto interessante e lo dimostra che l’occhio di tanti club professionistici si sia fermato proprio su diversi elementi di questa squadra. Abbiamo aspettative importanti su di loro come il raggiungimento dei playoff ma non solo. L’Under 15 ha riagganciato la zona playoff e anche qui va fatto un plauso al grande lavoro svolto da mister Bonanni che da grande intensità e professionalità negli allenamenti e i risultati si vedono. L’Under 14 rappresenta un motivo di orgoglio per noi visto che è costruita con l’80% dei ragazzi che viene dalla nostra Scuola Calcio. La squadra è in linea con gli obiettivi e sta facendo un campionato tranquillo e soprattutto votato alla crescita dei ragazzi. I responsabili Istinto e Pizzimenti anche qui hanno fatto un grande lavoro e non è un caso che diversi elementi di questa squadra siano tenuti d’occhio dalle professioniste”. Sulle giovanili il dg Placidi sottolinea un altro aspetto importante: “Abbiamo sottoscritto una collaborazione con la Ternana che l’8 gennaio all’Anco Marzio invierà il suo staff per la visione di tutti gli atleti dall’u14 al’u17”.

Prima squadra: voglia di lottare e di continuare a migliorare

“Con la prima squadra, in questa prima parte di stagione, ci sono stati luci e ombre. Alle difficoltà abbiamo risposto sul campo e i recenti risultati più che positivi dimostrano come il gruppo abbia superato il periodo complicato e sia pronto a lottare per questa seconda parte di stagione. Nelle vesti di direttore generale però ciò che più mi amareggia e aver visto sia la prima squadra che il settore giovanile essere costretti a giocare a porte chiuse. A tifosi e genitori è stata negata la possibilità di assistere alle partite e speriamo ora che questo 2024 ci porti finalmente la soluzione per rivedere le tribune dell’Anco Marzio piene di tifosi, famiglie e bambini”. In chiusura il direttore generale: “Ringrazio la famiglia di Paolo per la grande fiducia nei miei confronti e spero di ripagarla a fine stagione con buoni risultati. Dico grazie anche a tutti gli amici e collaboratori che quotidianamente mi supportano nel mio lavoro e inoltre ringrazio tutti quei dirigenti che affiancano le nostre squadre con grande professionalità e lo fanno in maniera volontaria, mossi unicamente dal loro grande amore per i colori biancoviola”.

