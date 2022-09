I risultati della prima giornata del girone B di Eccellenza Lazio

Torna l'Eccellenza e lo fa col botto nella prima giornata del girone B. Come quello del Villalba, che in casa cala una cinquina durissima contro il Vicovaro. Pareggio interno invece per il Colleferro, che contro il Ferentino passa in vantaggio due volte con i gol di Amici e Valentino ma viene raggiunto dai gol di D'Arpino e Mattarelli. Vittorie importanti per le neopromosse Fonte Meravigliosa e Monte San Biagio, che in trasferta piegano rispettivamente Vigor Perconti e Gaeta. Successo esterno anche per la Luiss, che sbanca Terracina con un gol di De Vincenzi.

ATLETICO TORRENOVA – CERTOSA 1-2 (Morgante (C), Russo (C), Scorzoni (A)

AUDACE – CITTA’ DI ANAGNI 2-1 (30'pt Ermini (A), Ciotoli, rig. (A), 45'st Flamini (C)

FERENTINO – COLLEFERRO 2-2 (Amici (C), Valentino (F), Mattarelli (C), D’Arpino (F)

GAETA – MONTE SAN BIAGIO 0-1 (24'pt Parisella (M)

ITRI – SORA 1-0 (10' pt Malandruccolo (I)

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – POL. INSIEME FORMIA 2-1 (Viscovich (P), Collacchi (T), Toncelli (T)

VIGOR PERCONTI – FONTE MERAVIGLIOSA 0-1 (Facchini (F)

VILLALBA OCRES MOCA – VICOVARO 5-0 (Laurato, Shahinas, Regis, Giovanazzi, Sacco)

TERRACINA – LUISS 0-1 (De Vincenzi (L)