I risultati della prima giornata del girone A di Eccellenza

Si è conclusa la prima giornata del girone A di Eccellenza, che ha visto impegnate diciotto squadre per tutto il Lazio. Tanti gol e risultati roboanti, come quelli del Nettuno, passato in trasferta contro l'Astrea con un netto 4-0. Decisiva per gli ospiti la prestazione di Castro, autore di un gol e un assist. Successo largo anche per il Civitavecchia, che si prende la vittoria in casa per 4-2 contro il Quarto Municipio. I padroni di casa si sono portati sul 3-0 per poi controllare i tentativi di rimonta degli ospiti, a segno nel finale con Piccirillo e Socciarelli per i gol della bandiera. Vince anche l'UniPomezia, alla prima di Eccellenza dopo la retrocessione e tra le favorite del campionato. I pometini si aggrappano alla doppietta di Di Bari per superare l'ostacolo della Polisportiva Cimini. Sconfitta a sorpresa invece per l'Anzio, che cede in casa contro il Cerveteri per i gol di Toscano e Manzari in una partita nervosa che ha visto addirittura tre cartellini rossi, due per gli anziati.

UNIPOMEZIA - POL. FAVL CIMINI 2-1 (Di Bari 7’pt e 32’st (U), Di Mario 7’st (C)

ANZIO - CITTA’ DI CERVETERI 0-2 (4’st Toscano (C), 10’st Manzari (C)

CIVITAVECCHIA - QUARTO MUNICIPIO 4-2 (11'pt e 40'st Vittorini (C), 3'st Luciani (C), 15'st Ruggiero (C), 37'st Piccirilli (Q), 43'st Socciarelli (Q)

VIS SEZZE - AURELIA ANTICO AURELIO 1-2 (32’ pt Zimbardi (VS), 1’ st Nannini (A), 14’ st Racaniello (A)

C.S PRIMAVERA - W3 MACCARESE 2-0 (6'pt e 20'st Nardini Velardita)

CAMPUS EUR - INDOMITA POMEZIA 2-1 (Zanoni (I), Guiducci (C), D'Urso (C)

BOREALE - FALASCHELAVINIO 2-0 (Massimiani (B), Romani (B)

ASTREA - NETTUNO 0-4 (30'pt Sbordone, 5'st Castro, 34' st Tomei, 44'st Nanni)

ACADEMY LADISPOLI - FIANO ROMANO 1-1 (3'pt Serratore (F), 49'st Catese (A)