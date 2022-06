I rigori premiano il Pomezia, è finale agli Spareggi nazionali

La Vis Modena ribalta il risultato dell'andata ma non basta per superare l'ostacolo Pomezia e raggiungere le finali nazionali, che invece dopo la lotteria dei rigori sono ad appannaggio proprio della squadra pometina. Nel primo tempo c'è un vistoso dominio dei padroni di casa, che dopo aver respinto gli assalti in avvio di Massella rintuzzano con il gol in pallonetto di Napoli, bravo a battere la trappola del fuorigioco. La Vis Modena prova a raddoppiare con Trombetta e Napoli ma il portiere del Pomezia Pinna dice di no, mantenendo ancora il vantaggio nel doppio confronto. Dopo un rigore negato per fallo di mano però i pometini si fanno sorprendere nella parte centrale del primo tempo, con Celli che mette nella sua porta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ai rigori Pinna è di nuovo decisivo, e gli errori di Napoli e Boilini spediscono il Pomezia alla finale degli spareggi nazionali contro la Pro Livorno.

Cittadella Vis Modena - Pomezia 2-0

Marcatori: 20’ pt Napoli, 33’ st Celli (autogol)