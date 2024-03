Huijsen saluta la Roma: "Torno alla Juventus"

Huijsen saluta la Roma con mesi d'anticipo. Il difensore infatti arrivato in prestito a gennaio dalla Juventus, ha annunciato il suo ritorno in bianconero a fine stagione come da programma. L'utilità del trasferimento del calciatore a Trigoria nel mercato invernale, lascia ancora molte perplessità.

Le parole di Huijsen

"La Roma non ha alcuna opzione d’acquisto.Di certo c’è solo che torno alla Juve e mi metterò a disposizione. È il primo grande club che ha creduto in me, non posso che avere parole di gratitudine", sono state le parole di Huijsen rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Il futuro del difensore sembra dunque segnato dopo che nelle ultime settimane la Roma ha provato a lavorare sul rinnovo del prestito. Il classe 2005 chiude dunque alla possibilità di restare in giallorosso e si vede bianconero a lungo.

Huijsen alla Roma

Huijsen è arrivato alla Roma a gennaio attirato da Mourinho, esonerato poco dopo il suo arrivo. Il suo impatto in giallorosso e in Serie A (aveva debuttato solo per pochi minuti con la Juventus, ndr) non è stato dei migliori con l'intervento da calcio di rigore (moderno per dirlo alla Mourinho, ndr) nel derby che è costato l'eliminazione dalla Coppa Italia. Fuori dalla lista Uefa, Huijsen ha trovato un discreto spazio in campionato anche con De Rossi. In totale sono 12 le sue presenze in giallorosso e 2 i gol, di cui uno bellissimo contro il Frosinone condito da polemiche.

L'operazione

Il ritorno di Huijsen alla Juventus è un finale prevedibile. La Roma che aveva bisogno di un difensore prelevò Huijsen dalla Juventus, scatenando la rabbia del Frosinone essendo il giocatore promesso sposo dei ciociari. La formula del trasferimento è stata subito sommersa da critiche visto che si trattava di un prestito secco (con la Roma che anzi dovrà versare nelle casse bianconere 700.000 o 500.000 euro a seconda del numero di presenze raggiunte) senza alcuna possibilità di investimento. Un'operazione comoda per la Juventus che ha così svezzato uno dei futuri gioielli bianconeri, con i giallorossi che hanno dovuto fare i conti con la qualità del ragazzo ma allo stesso tempo con l'inesperienza (vedi il rigore del derby). Operazione discutibile per la Roma che si è messa nella condizione di crescere un giocatore per un'avversaria senza guadagnarci nulla visto che Huijsen non è nemmeno un titolare nell'undici di De Rossi.