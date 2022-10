Europa League: dove vedere in tv Helsinki-Roma. Le probabili formazioni

Giovedì 27 ottobre alle ore 21:00 la Roma scenderà in campo contro l'Helsinki alla Bolt Arena per l'ultima trasferta del proprio girone di Europa League. La formazione di Mourinho (4 punti) dovrà assolutamente fare punti in Finlandia per avere ancora la possiblità di giocarsi il secondo posto del girone nell'ultima giornata all'Olimpico contro il Ludogorets (7 punti). Una vittoria giallorossa in Finlandi garantirebbe a Pellegrini e compagni di giocarsi almeno lo spareggio per la Conference League. L'andata vide la Roma trionfare per tre a zero grazie ai gol di Dybala, Pellegrini e Belotti.

Helsinki-Roma, le ultime di formazione

Mourinho dovrà fare a meno oltre che dei soliti infortunati anche di Zaniolo. Il 22 giallorosso infatti sta scontando le tre giornate di squalifica ricevute dopo il rosso rimediato contro il Real Betis nella sfida dell'Olimpico. Ecco allora che Mou schiererà il doppio centravanti Belotti con Abraham. Recuperato Pellegrini, dopo il consueto fastidio al flessore, sarà regolarmente in campo. A centrocampo si rivedrà Matic al posto di Camara uscito stremato dalla sfida col Napoli. Verso la panchina Karsdorp costretto agli straordinari domenica, al suo posto il recuperato Zalewski. Spinazzola è insidiato da Vina sulla sinistra. In difesa spazio a Kumbulla con Mancini, e uno fra Smaling e Ibanez. In porta Rui Patricio.

Aggiornamento: Matic si ferma nella rifintura per un problema all'adduttore. L'infortunio del serbo spalanca le porte da titolare a Camara.

L'Helsinki, fermo a quota 1 punto nel girone, scenderà in campo con il 3-4-3. Soiri, Abubakari e Hostikka in attacco, mentre l'ex Chievo Hetemaj agirà a centrocampo.

Helsinki-Roma, le probabili formazioni

Helsiki (3-4-3): Hazard; Tenho, Hoskonen, Raitala;, Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne; Hostikka, Abubakari, Soiri. All.: Koskela

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, Belotti. All.: Mourinho

Helsinki-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Helsinki e Roma avrà diverse opportunità di visione. La sfida in terra finlandese sarà trasmessa da Dazn. Basterà accedere con la propria smart tv all'app Dazn oppure collegare il televisore a una Playstation 4/5, Xbox, TIMVISIONBOX, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa tramite app o sito Dazn la sfida sarà visibile in streaming su pc, tablet o smartphone.

La trasferta giallorossa sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Valida anche la visione in streaming tramite SkyGo su pc, smartphone e tablet.

Il match della Roma sarà anche trasmesso in chiaro su TV8 sul canale numero 8 del digitale terrestre.