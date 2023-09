Hellas Verona-Lazio Women 0-1: buona la prima delle biancocelesti, decide Popadinova

Inizia con una vittoria il campionato della Lazio Women con le biancocelesti che vincontro in trasferta sul campo dell'Hellas Verona per uno a zero nella partita valida per la prima giornata di Serie B.

La partita molto combattuta, e dopo un palo e una traversa colpite dalla Lazio viene decisa nel finale da Popadinova. L'attaccante bulgara classe 1996 arrivata in estate dal Sassuolo regala la vittoria alle biancocelesti deviando di testa un pallone crossato da calcio di punizione di Moraca. Nel finale viene espulsa Cappucci fra le vile venete per fallo su Palombi lanciata a rete.

Tabellino

Hellas Verona: Shore, Ledri, Lotti (76` Mancuso), Meneghini, Sardu, Peretti (60` Dallagiacoma), Bursi (86` Recurez), Pasini (76` Bison), Rognoni, Zanni, Cappucci. All.: Matteo Pachera

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Varriale, Mancuso, Gothberg; Kuenrath (76` Colombo), Eriksen, Goldoni; Moraca (89` Proietti); Visentin (60` Gomes), Popadinova (89` Palombi).

Marcatrici: 73' Popadinova (L)

Ammonite: Dallagiacomo (HV), Colombo (L)

Espulse: Cappucci (HV)

Arbitro: Garbo