Hellas Verona-Lazio Women 2-2: per le biancocelesti si avvicina lo spauracchio dei play off

La Lazio pareggia per due a due contro l'Hellas Verona buttando via punti preziosi per la promozione diretta in Serie A. Nella penultima partita del campionato di Serie B, la Lazio ribalta inizialmente con Visentin e Moraca lo svantaggio, ma un errore di Guidi inchioda il risultato sul pareggio. Adesso per le biancocelesti la promozione in Serie si complica visto che il Napoli (2-2 col Cittadella) mantiene un punto di vantaggio sulla Lazio a novanta minuti dal termine e con le partenopee che nell'ultimo turno affronteranno il Tavagnacco già retrocesso in Serie C. Per le ragazze laziali è vicino lo spauracchio play off contro la penultima del campionato di Serie A, ad oggi la Sampdoria. Fra una settimana a Formello al verità sul proseguo della stagione laziale.

Hellas Verona-Lazio Women, la cronaca

All’11esimo Hellas in vantaggio con Anghileri che col mancino al volo mette in rete un cross dalla sinistra. Al 27esimo il pareggio laziale con Visentin che vince un contrasto e davanti al portiere col mancino non sbaglia. Poi è il turno di Pasini che con uno splendido pallonetto per centimetri non beffa Guidi. Ad inizio riresa destro violento di Capucci che si infrange sulla traversa. Al 56esimo Pittaccio si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto va Moraca che non sbaglia e riporta la Lazio in vantaggio. Destro di Condon, para Shore. Al 74esimo il pareggio veronese: cross dalla sinistra sul secondo palo con Guidi che esce a vuoto lasciando la possibilità a Pasini di appoggiare il pallone in rete. All'81esimo tiro dalla distanza di Varriale che sbatte sulla traversa. Dopo tiro al volo di Moraca bloccato da Shore. All'89esimo tiro di Palombi respinge il portiere.

Tabellino e pagelle

Hellas Verona: Shore 6, Ledri 6, Meneghini 5,5, Sardu 6,5, Peretti 6 (dal 57’ Semanova 5,5), Anghileri 7 (dal 57’ Giai 6,5), Pasini 7, Rognoni 6 (dal 92' (Croin s.v.), Lotti 5,5, Pellinghelli 5,5, Capucci 6. All.: Pachera 6,5

Lazio Women: Guidi 5, Pezzotti 5,5 (dal 46’ Condon 6), Eriksen 5,5, Kampouki 5,5, Castiello 6,5, Toniolo 5,5 (dall'88' Giuliano s.v.), Colombo 6 (dal 76' Fuhlendorff 5,5), Pittaccio 6,5, Varriale 6, Moraca 7, Visentin 7 (dall'84' Palombi s.v.). All.: Grassadonia 6

Marcatrici: 11’ Anghileri (H), 74' Pasini (H); 27’ Visentin (L), 58’ Moraca (L)

Ammonite: Lotti (H), Meneghini (H), Pasini (H); Pezzotti (L)

Arbitro: Matina

Le top e flop biancocelesti

Moraca 7: Fra le migliori della Lazio. Segna un rigore pesantissimo.

Pittaccio 6,5: Tanta quantità e corsa. SI guadagna il rigore del momentaneo 1-2.

Castiello 6,5: L'ultima a mollare ma non basta.

Guidi 5: Errore grave che pesa tantissimo sull'economia della partita e della promozione in Serie A.