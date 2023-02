Hellas Verona-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Lunedì 6 febbraio la Lazio sarà impegnato alle 18:30 al Bentegodi contro l’Hellas Verona per la 21esima giornata di Serie A. I biancocelesti reduci dall’eliminazione in Coppa Italia per mano della Juventus, sfidano i veneti alla ricerca di punti per la qualificazione in Champions League. Hellas 18esimo alla ricerca di punti salvezza.

Hellas Verona-Lazio, le ultime di formazione

Tre cambi per Sarri in vista di Verona. Luis Maximiano, dopo la papera in Coppa Italia (la seconda in tre partite giocate) torna in panchina lasciando spazio a Provedel. In difesa l’ex Casale dal 1’ al posto di Patric. Reparto difensivo completato da Romagnoli, Lazzari e Marusic. Dalla panchina Luca Pellegrini. A centrocampo Cataldi, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, torna in panchina Vecino. In attacco sicuri Felipe Anderson e Zaccagni, ballottaggio Pedro-Immobile, sarà staffetta fra i due.

Nel Verona in dubbio Doig, sulle corsie esterno ci sono Lazovic e Depaoli. In attacco c’è Djuric supportato da Lasagna e Braaf. A centrocampo senza Ilic venduto, c'è Tameze.

Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Sulemana, Lazovic; Lasagna, Braaf; Djuric. All.: Zaffaroni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri

Hellas Verona-Lazio, dove vederla

La partita fra Hellas Verona e Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida del Bentegodi scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra biancocelesti e veneti sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.