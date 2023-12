Hellas Verona-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Sabato 9 dicembre alle ore 15:00 la Lazio scenderà in campo al Bentegodi contro l’Hellas Verona per la quindicesima giornata di Serie A. I biancocelesti reduci dalle vittorie contro Cagliari in campionato e Genoa in Coppa Italia navigano al nono posto della classifica, i veneti cercano punti salvezza.

Hellas Verona-Lazio, la cronaca

Problemi di formazione per Maurizio Sarri. Il tecnico ha perso per infortunio anche Isaksen. Il danese sarà assente al Bentegodi, ma dovrebbe tornare convocabile Mattia Zaccagni. L’ex però andrà in panchina insieme a Castellanos, con l’attacco che sarà composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson. A centrocampo non si discutono Rovella e Guendouzi. L’ultima maglia è di Luis Alberto se lo spagnolo smaltirà il problema muscolare, sennò altra occasione per Kamada. Verso la nuova esclusione Vecino per motivi disciplinari. In difesa niente da fare per Romagnoli. Patric in dubbio vittima di un problema muscolare contro il Genoa. Davanti a Provedel allora linea difensiva con Marusic adattato centrale con Gila, a destra Lazzari e a sinistra Hysaj con Pellegrini in panchina insieme a Casale non al meglio.

Baroni farà pochi cambi dopo il pareggio nel finale ad Udine. In attacco conferma per capitan Djuric e Ngonge autore di un bellissimo gol domenica scorsa, mentre a centrocampo ci sarà il romano, tifoso biancoceleste cresciuto nelle giovanili della Lazio Folorunsho.

Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Amione, Coppola, Terracciano; Folorunsho, Duda; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric. All.: Baroni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Marusic, Gila, Hysaj; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

Hellas Verona-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Hellas Verona e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli utenti dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.