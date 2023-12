Hellas Verona-Lazio 1-1: Super Zaccagni non basta, è solo un pareggio al Bentegodi

La Lazio pareggia per uno a uno contto l'Hellas Verona. La squadra di Sarri butta via una vittoria che sembrava essere in tasca dopo essere passata in vantaggio con un favoloso gol di tacco di Zaccagni e aver controllato la gara per 70 minuti. Poi un pasticcio collettivo della difesa da Provedel che respinge in malo modo un tiro-cross di Ngonge, e una difesa poco reattiva che permette agli uomini di Verona di pareggiare. Nonostante la superiorità numerica nel finale, i biancocelesti non trovano il colpo da tre punti. Rivedibile la scelta di Sarri che sul pareggio toglie proprio Zaccagni MVP del match. Una brutta frenata per la Lazio che stoppa così la sua rincorsa ai piani alti della classifica.

Hellas Verona-Lazio, la cronaca

Al 23esimo vantaggio della Lazio con uno splendido gol di tacco di Zaccagni su cross di Felipe Anderson dopo che il brasiliano aveva scambiato il pallone con Lazzari. Nel recupero del primo tempo colpo di testa di Gila col pallone che esce di poco. Al 67esimo Zaccagni recupera palla al limite dell’area e serve Felipe Anderson che mastica la conclusione calciando largo. Un minuto più tardi Hysaj serve Immobile che scappa al difensore ma da posizione defilata non mette in difficoltà Montipò. Al 70esimo il Verona pareggia con Henry: tiro cross di Ngonge che impegna Provedel che respinge, sulla ribattuta arriva Suslov che calcia male trovando però la deviazione del compagno. Al 73esimo Castellanos appena entrato si rende pericoloso chiamando alla parata Montipò. Sul corner seguente battuto da Luis Alberto arriva il colpo di testa di Casale che spinge il pallone in rete. Ma l’arbitro dopo revisione al Var annulla la rete biancoceleste. Al 77esimo Duda viene espulso per doppio giallo e il Verona resta in 10. All'87esimo ci prova Luis Alberto, Montipò mette il guantone e respinge. All'88esimo Lazio ad un passo dal raddoppio ma nella traiettoria del tiro di Vecino c'è Castellanos che si oppone involontariamente. Nel recupero destro di Pedro, centrale e debole.

Tabellino e pagelle

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò 6; Terracciano 5,5, Coppola 6 (dall'87' Magnani s.v.), Amione 6, Tchatchoua 5; Folorunsho 5 dal 57’ (Hongla6), Duda 4,5; Ngonge 6, Suslov 6 (dal 76’ Mboula s.v.), Serdar 5,5 (dal 46’ Lazovic 6); Djuric 6 (dal 57’ Henry 7). All.: Baroni 6

Lazio (4-3-3): Provedel 5,5; Lazzari 6,5, Casale 5,5, Gila 5,5, Marusic 6 (dal 29’ Hysaj 6, dall’84’ Pellegrini 5,5, Rovella 6,5, Guendouzi 6 (dall’85’ Vecino s.v.), Luis Alberto 6,5; Felipe Anderson 6,5, Immobile 5,5 (dal 72’ Castellanos 6), Zaccagni 7,5 (dal 72’ Pedro 5,5). All.: Sarri 5,5

Marcatori: 70’ Henry (V); 23’ Zaccagni (L)

Ammoniti: Marusic (L), Hysaj (L), Felipe Anderson (L), Pedro (L)

Espulsi: Duda (V)

Arbitro: Ayroldi

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 7,5: Giganteggia sulla fascia sinistra. Tante iniziative e giocate di lusso. Il gol di tacco un gioiello puro.

Lazzari 6,5: Il migliore della difesa della Lazio sempre pericoloso quando si affaccia in avanti.

Provedel 5,5: Non deve fare nemmeno una parata fino al 70esimo mostrando sicurezza nelle uscite. Dopo il mezzo pasticcio che porta al pareggio del Verona.