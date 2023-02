Hellas Verona-Lazio 1-1: Pedro non basta, biancocelesti quarti in classifica. Cronaca, commento e pagelle della classifica

La Lazio pareggia per uno a uno contro l'Hellas Verona e perde l'occasione di volare in solitaria al terzo posto della classifica. Non una bella partita degli uomini di Sarri che riescono a sbloccare la partita con Pedro nel finale di primo tempo. Nella ripresa la Lazio non riesce più ad avere la qualità per gestire il pallone e cala fisicamente, pagando il quarto di finale di Coppa Italia ed il Verona pareggia. Solo un ottimo Provedel e il palo salvano i biancocelesti dalla sconfitta. Ennesima vantaggio sprecato dalla Lazio che sale a quota 39 punti, quarta in classifica a -1 dalla Roma terza.

Hellas Verona-Lazio, la cronaca

Al minuto 10 punizione di Milinkovic-Savic che sfiora l’incrocio dei pali. Al 19esimo tiro dalla distanza di Ngonge, non perfetto Provedel ma sulla respinta del portiere Doig tutto solo spara clamorosamente fuori. Al 27esimo risponde la Lazio con Immobile che servito da un colpo di testa di Milinkovic col mancino sfiora il gol. Ci riprova il capitano biancoceleste ma il suo tentativo con l’esterno è facile preda di Montipò. Al 38esimo gran riflesso di Provedel che devia in corner un tentativo di Depaoli. Al 45esimo Lazio in vantaggio con Pedro: lo spagnolo controlla un pallone difficile dentro l’area e in torsione col mancino trova il colpo da biliardo. Al 51esimo pareggio del Verona con Ngonge che su cross su punizione di Lazovic in terzo tempo beffa la difesa laziale. Subito occasione veneta con un destro di Lazovic che sbatte sul palo. Al 56esimo miracolo di Provedel che in uscita nega il gol a Doig servito da un rinvio sbagliato di Hysaj.

Tabellino e pagelle

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò 6; Magnani 5,5, Hien 5,5, Coppola 5,5 (dall’80’ Ceccherini s.v.); Depaoli 6, Tameze 5,5 (dall’86’ Sulemana s.v.), Duda 6, Doig 5,5; Lazovic 7 (dall’80’ Abdigaard s.v.); Ngonge 7 (dal 68’ Gaich 5,5), Lasagna 5,5. All.: Zaffaroni 6

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Marusic 5,5, Casale 5,5, Romagnoli 5,5, Hysaj 5,5; Cataldi 6,5 (dal 59’ Vecino 5,5), Milinkovic-Savic 5,5, Luis Alberto 5,5; Pedro 6,5, Immobile 5,5 (dal 68’ Felipe Anderson 5,5), Zaccagni 6. All.: Sarri 5,5

Marcatori: 51’ Ngonge (V); 45’ Pedro (L)

Ammoniti: Duda (V), Magnani (V), Hien (V), Depaoli (V); Zaccagni (L)

Arbitro: Ayroldi

I top e flop biancocelesti

Pedro 6,5: Lo spagnolo non gioca una gran partita e regala la punizione da cui scaturisce il pareggio veronese. Errore che fa da contraltare al bel gol del momentaneo uno a zero laziale.

Provedel 6,5: Non inizia benissimo ma si riscatta alla grande nella ripresa con un super intervento con Doig.

Immobile 5,5: Ancora non in perfetta condizione fisica e si vede. Spreca un paio di occasione non da lui.

Milinkovic-Savic 5,5: Parte bene poi si perde nelle polemiche contro l'arbitro. Poco lucido.