Il Guidonia vince il derby e passa il turno di Coppa Italia

Il Guidonia batte, al Comunale di Guidonia, per 3 a 1 la Zena Montecelio nel primo turno di Coppa Italia Promozione e fa suo il primo derby della stagione.

La partita

La vittoria del Guidonia arriva in rimonta. Infatti il derby lo sblocca la Zena con Alessandro Simonetta al 13esimo. Poco dopo il 30esimo però arriva il pareggio dei padroni di casa. Il gol arriva con Fabiano Cacchioni con una punizione dai venti metri che non lascia scampo al portiere avversario. Nella ripresa il Guidonia prende il largo e trova il gol prima con Mattia Ciampini e poi con Mauro Cioffi.

Il calendario

Entrambe le squadre, inserite nel girone B, faranno il loro esordio in campionato il 3 ottobre. Il Guidonia affronterà in trasferta il Fiano Romano che ha perso la sua partita di Coppa Italia. Zena Montecelio invece in scena in casa contro il Setteville Caserosse, squadra che ha passato il turno in Coppa.