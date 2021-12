Il Guidonia frena lo Sporting Montesacro

Squadra in casa

Squadra in casa Guidonia

Finise 1 a 1 la sfida fra il Guidonia e lo Sporting Montesacro, terzo in classifica nel Girone B.

La paritta

Al Comunale va in scena una bella partita fra due squadre che creano diverse occasioni. Nel primo tempo si registra pure un palo colpito dagli ospiti. Fabiani però nella ripresa porta in vantaggio il Guidonia. Il centrocampista Fabiani che raccoglie un pallone vagante dentro l'area avversaria e batte il portiere Venanzi. Poco dopo lo Sporting trova il pareggio con Valentini che sfrutta un errorre nel giro palla dei padroni di casa. Nel finale è Cioffi a sfiorare il gol per il Guidonia ma il tiro dell'attaccante esce di poco.

La classifica

Punto prezioso per il Guidonia che sale a quota 11 punti. Lo Sporting frena ma resta terzo in classifica con 20 punti.