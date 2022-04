Guidonia-Setteville 4-1: Franchitti decide il Derby

Il Guidonia vince il suo terzo derby stagionale contro il Setteville, per 4-1. Vittoria meritata per la formazione di Zanchi. Protagonista del Derby Franchitti autore di una tripletta.

La partita

Il Guidonia parte subito forte e al quarto spreca una grande occasione con Cascio che tira debolmente davanti al portiere. L'attaccante si ripete al 40esimo ma non trova la porta. Il gol guidoniano però è solo rinviato e arriva nel recupero con Franchitti che salta il diretto avversario e fredda Antonini. Ad inizio subito raddoppio della squadra di Zanchi, ancora con Franchitti che su uno scatto sul lancio di Fabio De Santis di precisione batte il portiere avversario. Al 56esimo Franchitti realizza la tripletta con un gran tiro all'angolino dopo assist di Rita. Il Guidoni aabbassa i ritmi e il Setteville accorcia con Scalise con una conclusione da distanza ravvicinata. Gli ospiti restano in 10 per l'espulsione di Picistrelli. Nel finale arriva il 4-1 definitivo di Giulitti che in dribbling supera il portiere e poi deposita la palla in rete.

La classifica

Con la vittoria nel Derby il Guidonia sale a quota 20 punti lasciando il penultimo posto. Setteville sempre più ultimo con 10 punti.