Prima vittoria in campionato per il Guidonia

Alla nona giornata del campionato di Promozione Girone B, il Guidonia vince per 2 a 0 in casa del Setteville.

La partita

La partita è molto tattica e delicata per la classifica, e il primo tempo finisce sullo zero a zero. Nella ripresa però il Guidonia sblocca la partita con capitan Fabiani. Poco dopo arriva la rete di Neroni che chiude la partita col 2 a 0 per il Guidonia.

La classifica

Per il Guidonia questa vittoria è la prima del campionato. Successo importante che permette alla squadra di mister Mariani di raggiungere in classifica proprio il Setteville a quota 7 punti.