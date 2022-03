Guidonia-Settebagni 3-3: Di Renzo trova il pareggio nel finale

Squadra in casa

Squadra in casa Guidonia

Termina tre a tre la sfida del Comunale fra Guidonia e Settebagni nella ventesima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

La partita vede partire meglio il Settebagni. Gli ospiti infatti si portano sullo zero a due grazie alle reti di Merciari e Ragaglini. Merciari va pure vicino alla doppietta personale ma è bravissimo Chingari a dire di no. Prima della fine del primo tempo però il Guidonia accorcia le distanze con Alfonsetti. Nella ripresa al 75esimo il Settebagni allunga trovando il terzo gol. Dagli sviluppi di calcio d'angolo, su un pallone viene spizzato fuori dall'area di rigore, si avventa Luca Dominici bravo a trovare la rete. Il Guidonia però resta vivo e trova il gol che accorcia nuovamente le distanze con Franchitti. Muscuso fallisce il pallone dle 4 a 2 cestinando fuori un cross dal fondo servito a rimorchio. Ad una manciata di minuti dal termine della partita arriva la beffa per il Settebagni, col Guidonia che raggiunge l'isperato pareggio con Di Renzo che sbuca sul secondo palo su un bel cross di mancino di Callegari.

La classifica

Occasione persa per il Settebagni che sale a quota 27 punti, mentre il Guidonia penultimo conquista il suo 14esimo punto stagionale.