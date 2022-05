Guidonia-Passo Corese 1-1: Franchitti frena la corsa della squadra di Benigni

Al Comunale la partita del Girone B fra Guidonia penultimo e Passo Corese capolista Termina con un Pareggio per uno a uno 1-1. Bianconeri che rallentano la corsa al primo posto.

La partita

Del Passo Corese la prima occasione al 18esimo con un tiro da fuori area di Ubertini. Gli ospiti pressano e al 24esimo ci riprovano su punizione con Italiano ma è bravo Saccucci a restare sul suo palo, e respingere. Al 34esimo pericoloso sempre Italiano, sempre su punizione, ma il tiro è alto. Nella ripresa il Guidonia gioca meglio, già al 47esimo' su cross di Parisi è pericoloso Franchitti. Al minuto 61 però Italiano si procura un rigore che verrà realizzato da Ubertini. Al 69 ottimo pallone di De Santis per Franchitti che trova il gol del pareggio. Tre minuti dopo il Guidonia resta in 10 per l'espulsione per proteste di Procaccianti ma la formazione di casa resiste e anzi sfiora il colpo grosso ocn De Santis nel finale ma il suo tiro termina di poco alto.

La classifica

Il Passo Corese frena al secondo posto della classifica e vede il Fiano Romano allungare a +3, e viene agganciato dalla Romule a quota 51 punti. Guidonia penultimo a quota 21 punti, con una situazione di classifica compromessa.