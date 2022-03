/ Lungotevere Flaminio, 25

Guerra in Ucraina: l'iniziativa della Fondazione S.S.Lazio 1900 per la popolazione ucraina. Ecco come partecipare

La Fondazione S.S. Lazio 1900 ha organizzato una raccolta di solidarietà per la popolazione ucraina in ginocchio per via della guerra. Ecco le informazioni utili e come partecipare