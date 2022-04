Grifone-Vis Aurelia 5-0: tutto facile per Mancini e compagni

Il Grifone Calcio VIII batte per cinque a zero la Vis Aurelia nella 25esima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

Al 12esimo il Grifone è in vantaggio. Zappalà sterza dal vertice dell'area e serve il rimorchio Stanzione (classe 2003) che col destro non sbaglia. Zappalà è in giornata di grazia e da un'altra sua discesa sulla fascia sinistra arriva il due a zero del Grifone al minuto 22. Cross sul secondo palo dove arriva Mancini che col destro al volo porta i suoi avanti di due reti. Bottoni prova lo straordinario gol di pallonetto da fuori area col portiere in uscita ma il tentativo del calciatore del Grifone termina alto di un soffio dopo il rimbalzo del pallone. Nella ripresa arriva subito il tre a zero Grifone. Dal vertice destro dell'area di rigore della Vis Aurelia, Bottoni rientra sul sinistro calcia e trova la risposta di Forte, ma sulla ribattuta il più lesto di tutti e Mancini che trova la sua doppietta personale. Coccia prima spreca la rete del quattro a zero, ma poco dopo si rifà sfruttando un spizzata di Mancini e saltando il portiere in uscita per depositare in rete il poker del Grifone. Il quinto gol è una perla su calcio di punizione dello specialista Bottoni che fissa il risultato sul 5 a 0. L'ultima occasione della partita è della Vis Aurelia con un colpo di testa di Evangelista che non trova di poco la porta.

La classifica

Con questo successo il Grifone sale a quota 42 punti mentre la Vis Aurelia retrocessa resta penultima a 9.