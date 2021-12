Il Grifone chiude il 2021 con una vittoria

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa Grifone Roma VIII

In casa il Grifone Roma VIII batte per due a zero la Virtus Ardea.

La partita

La partia fra Grifone e Virtus Ardea si sblocca soltanto nella ripresa. A portare in vantaggio i padroni di casa è Danilo Bottoni su assist di Tajarol. Il Grifone chiude i conti al 65esimo grazie alla rete di Mancini.

La classifica

Il Grifone con questa vittoria sale a quota 23 punti al terzo posto della classifica del Girone C, staccando di tre punti proprio la Virtus Ardea ferma a 20.