Pareggio fra Grifone e Santa Maria Delle Mole

Termina zero a zero la sfida fra i padroni di casa del Santa Maria Delle Mole e il Grifone Roma VIII, partita valida per la sesta giornata del campionato Promozione Girone C.

La partita

Lo zero a zero è sfrutto soltanto dell'imprecisione della sfortuna del Grifone. Gli ospiti infatti creano tantissime occasioni di reti e colpiscono pure due pali. Il primo ad inizio partita con un colpo di testa, il secondo nella ripresa con una botta al volo di Bottoni. Non solo i legni ma tanta imprecisioni da parte degli attaccanti del Grifone che sprecano occasioni a ripetizione da ottima posizione. Ai punti il Grifone avrebbe meritato i tre punti, anche se il Santa Maria delle Mole ha avuto una ghiotta occasione nel secondo tempo, ma è stato bravissimo D'Artibale a negare il gol.

La classifica

Resta ancora imbattuto il Grifone che sale a 8 punti, a meno tre dal Santa Maria delle Mole, terzo nel girone C a quota 11 punti.