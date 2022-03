Grifone Roma VIII-Santa Maria delle Mole 2-1: Coccia decide la sfida del Villa dei Massimi

Il Grifone Roma VIII vince nella ventunesima giornata del Girone C per due a uno al Villa dei Massimi contro il Santa Maria delle Mole.

La partita

Il Grifone inizia benissimo la partita sfiorando il gol più volte con Bottoni e Mancini. Proprio l'attaccante dei padroni casa sblocca la partita nel primo tempo. Mancini dal limite dell'area si libera di un paio di avversari e lascia partire un gran destro che si insacca in rete. Arriva così l'uno a zero per il Grifone e il decimo sigillo in campionato per l'attaccante. Alla prima azione offensiva però il Santa Maria delle Mole pareggia. Fabio va via in dribbling a tre avversi mettendo in crisi la difesa del Grifone, ma il suo tiro è respinto da Massetti, sul pallone si avventa Marchetti che di destro fa uno a uno. Il centrocampista ospite sbaglia clamorosamente da zero metri a porta vuota il pallone del due a uno, su un assist al bacio di Serafini. Poco dopo invece è Massetti ad opporsi in mischia sempre al solito Marchetti. Nella ripresa torna in vantaggio il Grifone. Bella discesa di Bottini sulla destra che poi scarica su Coccia che salta un avversario e col destro sul primo palo fulmina il portiere ospite. Bottini su punizione sfiora il terzo gol ma il pallone esce alto per pochissimo.

La classifica

Con questo successo il Grifone raggiunge proprio il Santa Maria delle Mole al quarto posto della classifica con 34 punti.